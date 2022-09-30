Названы способы поддержать жен и детей мобилизованных Юрист призвала освободить семьи мобилизованных от оплаты образовательных услуг

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Жены и дети мобилизованных мужчин нуждаются в поддержке, заявила член общественного совета при уполномоченном при президенте России по правам ребенка Анастасия Ковалева. Она сообщила NEWS.ru, что нужно, в частности, освободить такие семьи от оплаты всех услуг в образовательных организациях и предусмотреть возможность регулярных сеансов связи с мобилизованным отцом.

Нужно освободить матерей от оплаты всех платных услуг, которые в образовательных и культурно-творческих организациях посещают ее дети ( особенно это ощутимо когда детей двое). Кроме того, предусмотреть возможность выхода на связь с мобилизованным отцом. Это не просто важная воспитательная компонента, это просто нужно по-человечески, — сообщила она.

Ковалева также призвала провожать в школах чаепитием мобилизованных учителей. Она считает, что дети должны видеть, что и «папа и учитель идут вместе защищать нас», и понимать, что вклад мужчин ощутим и все это ценят и благодарны за это.

Важно не замалчивать и избегать этой темы, а по возможности по запросу детей организовывать благотворительные акции и прочие мероприятия поддержки детей и мобилизованных, — резюмировала она.

Ранее в Госдуме призвали региональные власти позаботиться о животных, которых вынуждены оставить мобилизованные хозяева, и определить питомцев в зоогостиницы, заявил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и окружающей среде Владимир Бурматов. Депутат отметил, что данная инициатива не будет затратной для регионов, а люди при этом будут уверены, что с их животными все хорошо.