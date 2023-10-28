Названы способы максимально защитить Крымский мост от атак ВСУ Военэксперт Дандыкин: БПЛА помогут ВС России максимально защитить Крымский мост

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что максимально защитить Крымский мост от попыток ВСУ атаковать объект поможет разведка дронами в акватории Керченского пролива. Собеседник не исключил, что успехи в создании БПЛА есть и у госструктур, и у частных разработчиков.

Крымский мост защищен разными службами: ВМФ России, Росгвардией. На въезде и выезде тщательный досмотр на укрепленных пунктах. И, конечно, ПРО и ПВО. Поэтому здесь БПЛА могут выполнять просто функции разведки акватории Керченского залива, дополнять. У нас есть успехи — и у государства, и у частных структур, — считает Дандыкин.

По его словам, Крымский мост находится практически на предельном для украинских крылатых ракет, включая поставленные Западом образцы, расстоянии. Эксперт отметил, что предотвратить атаку Киева на мост помогут гидрофоны, если, конечно, они уже не установлены.

Накануне стало известно, что бывший начальник отдела технического развития и ресурсного обеспечения Морского управления Росгвардии стал фигурантом уголовного дела. По данным СМИ, в 2020 году экс-полковник закупил дроны, которые не подходят для защиты Крымского моста и не способны противостоять беспилотникам Вооруженных сил Украины.

Ранее представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук пригрозил уничтожить Крымский мост. Он заявил, что разрушать сооружение, чтобы «поднять настроение», нет смысла. По его словам, подрыв будет сделан тогда, «когда этого потребует ситуация».