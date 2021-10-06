Перечислены способы борьбы с дискриминацией детей-аутистов в России

Случаи дискриминации детей-аутистов происходят по всей России регулярно и массово. Чтобы улучшить ситуацию, следует заниматься просвещением людей, совершенствовать законодательство, а также проводить тренинги среди персонала различных сфер обслуживания по общению с такими детьми. Об этом NEWS.ru заявила исполнительный директор РОО помощи детям с расстройствами аутистического спектра «Контакт» Елена Багарадникова. Ранее в Воронеже ребёнка-аутиста не пустили на аттракцион, сославшись на внутренние правила.

К сожалению, это не единичные случаи, а случаи повторяющиеся и характерные. Это истории, которые происходят по всей территории России. Это случается регулярно и массово. Доступной среды для людей с внутренними нарушениями у нас нет. Высокая стигматизация в обществе людей с ментальными нарушениями есть и среди детей, и среди взрослых, — рассказала Багарадникова.

Она подчеркнула, что таких детей регулярно прогоняют с детских площадок и подобные истории «в каждом дворе, наверное, случаются несколько раз в год».

По её мнению, для исправления ситуации следует заниматься просвещением общества, поскольку люди часто не понимают, как себя вести с таким детьми, и поэтому у них возникает страх.

Чаще всего инциденты происходят, потому что люди не понимают, с чем они имеют дело. У них возникает из-за незнания страх, что может что-то с ними или их детьми случиться. Образовывать и давать пример, рассказывать, что это не страшно и не заразно, ничего не произойдёт ни с кем, — отметила общественница.

Он также пояснила, что следует работать над совершенствованием российского законодательства. У тех людей, которые следят за аттракционами, нет прямого указания пускать туда детей с особенностями, поэтому и возникают подобные инциденты.

Там, где у нас нет прямого указания пускать детей с аутизмом на аттракционы, там будут возникать вопросы у тех, кто эти аттракционы охраняет. Им нужно прямое чёткое указание. <...> В других областях досуга и общественного питания должны действовать правила региональные или федеральные, в нормативных документах [должна быть] подчёркнута недопустимость дискриминации по признаку инвалидности или психических расстройств, — сказала Багарадникова.

По её словам, должно быть так, чтобы то, что не запрещено, было разрешено, а получается ровно наоборот: запрещено всё, что не разрешено впрямую. Она подчеркнула, что именно так понимают закон наши граждане.

Багарадникова считает, что следует проводить тренинги по общению персонала различных сфер с такими детьми. В качестве примера она привела российское музейное сообщество, которое делает специальные программы по взаимодействию с такими детьми.

Наверно, хорошо и правильно, что с них это начинается, музеи показывают широкий пример всем остальным организациям из других отраслей, как работать с такими людьми, как учить своих сотрудников, — пояснила активистка.

Ранее в торговом центре «Град» в Воронеже девочку с аутизмом не пустили на аттракционы. Сначала сотрудница не разрешила ей кататься вместе с родителями, а когда узнала диагноз, то запретила ей проходить на аттракционы. В администрации парка позже объяснили произошедшее распоряжением руководства, а затем ГОСТами.