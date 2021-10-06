Ребёнка с аутизмом не пустили на аттракцион в Воронеже

Девочку с аутизмом не пустили на аттракцион в ТЦ «Град» в Воронеже. Сначала сотрудница не разрешила ей кататься вместе с родителями, а когда те сказали о диагнозе — запретила любые аттракционы. Об этом мать девочки рассказала телеканалу «360».

В администрации парка родителям сообщили, что дети-инвалиды не допускаются к аттракционам. Это объяснили сначала распоряжением руководства, затем каким-то ГОСТом. Родители девочки не согласились с запретом и решили обратиться в прокуратуру Воронежа. В парке аттракционов заявили, что к ним официального обращения от родителей девочки не было.

Руководитель юридического отдела парка Ирина Тищенко сообщила, что аттракцион — это источник повышенной опасности.

Есть требования к посетителям, которые связаны с ростом, возрастом, психическим здоровьем человека. У парка аттракционов возникает обязанность исполнить руководство по эксплуатации и установить ограничения и запреты для катания на аттракционной технике, — сказала она.

Тищенко уточнила, что операторы проводят инструктаж для родителей, прежде чем допустить к аттракционам. Если они понимают, что ребёнок не реагирует и не последует инструкции в случае чрезвычайной ситуации, могут запретить ему пользоваться аттракционом.

Ранее ребёнка с аутизмом не пустили в аквапарк в городе Волжском Волгоградской области. Юристы назвали это нарушением прав, так как аутизм не является серьёзной патологией, из-за которой детям могут запретить посещение такого заведения.