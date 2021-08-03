Юристы прокомментировали инцидент в аквапарке с ребёнком-аутистом

Аутизм не является серьёзной патологией, из-за которой детей могут не пускать на какой-либо аттракцион. Руководство волжского аквапарка безосновательно ограничило права ребёнка, пожелавшего отдохнуть там. Об этом телеканалу «Москва 24» рассказали юристы.

Ограничить доступ ребёнка полностью в аквапарк права не имели, это однозначно. Данное заболевание вряд ли является запретом для посещения такого места, — пояснил юрист Василий Воробьёв.

По его словам, сотрудников аквапарка должны привлечь к ответственности за ненадлежащее оказание услуг. Также он посоветовал родителям в следующий раз иметь при себе справку, в которой будет указано, что ребёнку разрешено посещение подобных заведений.

В свою очередь юрист Мария Ярмуш заявила о том, что аквапарк действительно опасное место для подобного рода заболевания. Ведь даже для здорового человека всегда есть риск покалечиться или нанести вред здоровью. Если же ребёнок, который болеет аутизмом, хоть как-то пострадает, то вся ответственность ляжет на плечи администрации аквапарка. В данной ситуации сотрудники, возможно, просто перестраховались и не захотели рисковать здоровьем ребёнка и своей репутацией, подытожила эксперт.

Ранее стало известно, что в городе Волжском Волгоградской области семью не пустили в аквапарк из-за ребёнка-инвалида. Ребёнок, который не умеет разговаривать, из-за жары стал нервничать и издавал звуки, говорящие, что ему что-то не нравится. Охранник аквапарка увидел это и отказался его пускать в заведение.