Названы слова, коротые нельзя искать в Интернете

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Некоторые запросы в поисковых системах могут быть опасны или привести к небольшим неприятностям. Это касается, как общеизвестных слов: таких как наркотики, террористы, и другие запрещённые законом, так и менее очевидных слов.

Партнёр и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов рассказал ПРАЙМУ, что ещё не стоит спрашивать у Google.

Конечно, сам по себе поиск даже по запретным темам не является преступлением, но последующее скачивание информации и её использование вполне может подпадать под Уголовный кодекс РФ, — предупредил эксперт.

Всё будет зависеть от намерений человека и его дальнейших действий, добавил Мясоедов.

Он предупредил, что сотрудники правоохранительных органов могут отслеживать активность пользователей в Сети, и история поиска могут трактовать, как признак преступных намерений. Так, например, были случаи, когда полиция признавали сделки на фондовых рынках инсайдерской сделкой на основе истории браузера финансиста.

При этом, если человеку по долгу службы приходится постоянно гуглить какие-то запрещённые понятия, это может стать оправданием.

Ранее NEWS.ru перечислил товары, которые опасно брать в кредит. За первый месяц 2021 года россияне оформили потребительские кредиты на 399 млрд рублей, что на 8,5% больше, чем годом ранее. В среднем размер такого кредита составляет около 334 тысяч рублей.