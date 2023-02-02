Названы симптомы ревматоидного артрита у детей Иммунолог Лагутина: ревматоидный артрит у детей может привести к поражению глаз

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Аллерголог-иммунолог Екатерина Лагутина рассказала «Известиям», что ювенильный ревматоидный артрит может возникнуть у любого ребенка до 16 лет и грозит такими осложнениями, как поражение глаз и амилоидоз внутренних органов. Эксперт пояснила, что данное заболевание является хроническим аутовоспалительным заболеванием суставов.

Это заболевание представлено двумя основными формами. Первая — суставная, когда поражаются суставы или, реже, глаза. Вторая — системная, когда в результате активного аутовоспалительного процесса поражаются суставы, кроветворение, внутренние органы, кожа, — сказала Лагутина.

Специалист отметила, что еще одним симптомом заболевания может стать стойкое повышение температуры тела до 38–40 градусов. По ее словам, на данный момент неизвестно, что является причиной развития ЮРА, так как недуг может возникнуть после перенесенной вирусной инфекции или длительного пребывания в неблагоприятных условиях.

Диетолог Светлана Бронникова ранее рассказала, что россиянам зимой не хватает витамина D, уровень которого резко падает из-за снижения солнечной активности. Эксперт добавила, что жителям России не хватает и других витаминов, дефицит которых также испытывают жители северной части Европы. Она пояснила, что речь идет о витаминах А и С, витаминах группы B, никотиновой кислоте.