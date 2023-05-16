Названы самые вредные супы для пожилых Диетолог Соломатина предупредила о вреде наваристых бульонов для организма пожилых

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Пожилым следует отказаться от наваристых бульонов на жирном мясе, так как они могут спровоцировать повышение уровня холестерина в крови, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. В разговоре с «Москвой 24» она отметила, что при употреблении таких супов в организме накапливаются атеросклеротические бляшки.

Наваристые бульоны, особенно из говядины, могут спровоцировать повышение холестерина, накопление атеросклеротических бляшек. В дальнейшем это риск инсульта, инфаркта, — предупредила специалист.

Также, по словам диетолога, из рациона стоит исключить супы с потрохами, поскольку в субпродуктах содержится большое количество холестерина.

Кроме того, тяжело будет перевариваться и солянка из колбасы. Соломатина уточнила, что с возрастом пищеварительная система ослабевает и не может вырабатывать большое количество ферментов для переваривания тяжелых блюд. По этой же причине стоит отказаться от гороховых и фасолевых супов, а также от грибных — они в том числе могут вызвать обострение болезней ЖКТ и воспалительные реакции.

Диетолог посоветовала пожилым не увлекаться рисовыми супами, так как этот продукт повышает уровень глюкозы в крови. Их можно есть только в охлажденном виде, так как рис становится менее резистентным и меньше повышает сахар. Специалист отметила, что острые супы могут спровоцировать болезни ЖКТ, а молочные супы могут вызвать дискомфорт и брожение, так как лактоза с возрастом хуже усваивается.

Летними вариантами блюда из крапивы или щавеля лучше не увлекаться при склонности к тромбообразованию, варикозу, болезням сердца и подагре. Это связано с тем, что крапива в большом количестве сгущает кровь, а щавель приводит к повышению уровня мочевой кислоты в крови.

Лучше отдавать предпочтение различным вегетарианским супам. Может быть, из цветной капусты, брокколи, моркови. Можно еще делать супы-пюре из них же. Тыквенные супы очень полезны, практически не имеют противопоказаний. Можно делать блюда с добавлением перловки. Или рыбные супы, нежирные бульоны из индейки, — заключила Соломатина.

Доктор медицинских наук Маргарита Королева ранее посоветовала пожилым включить в рацион молодой картофель. По ее словам, этот продукт богат большим количеством витамина С, минеральными веществами и калием, что благоприятно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы.