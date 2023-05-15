Назван самый полезный для пожилых картофель Диетолог Королева посоветовала пожилым включить в рацион молодой картофель

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожилым людям следует включить в рацион молодой картофель, так как он будет полезен для их организма, рассказала доктор медицинских наук Маргарита Королева. В разговоре с «Москвой 24» диетолог отметила, что этот продукт богат большим количеством витамина С, минеральными веществами и калием, что благоприятно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы.

Молодой картофель богат большим количеством витамина C, минеральных веществ. Он содержит много калия — для сердечно-сосудистой системы пожилых людей это очень полезно, — пояснила врач.

По словам диетолога, пожилые люди могут включить молодой картофель в рацион даже при диабете. Она уточнила, что в нем меньше крахмала, из-за чего уровень глюкозы в крови повышается слабо.

Специалист рекомендует отваривать молодой картофель в кожуре. Диетолог поясняет, что в ней также есть минеральные вещества и растительная клетчатка, что хорошо сказывается на работе ЖКТ и микрофлоре кишечника.

Гастроэнтеролог Нурия Дианова ранее предупредила о содержании большого количества соли в сосисках, из-за чего они являются вредным продуктом для пожилых. По ее словам, исключить их из ежедневного рациона в первую очередь следует тем, у кого есть проблемы с сердцем или давлением.