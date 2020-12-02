Названы самые популярные в мегаполисах РФ марки автомобилей

https://static.news.ru/photo/794ad244-3521-11eb-94c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/Global Look Press

Жители крупнейших российских городов осенью 2020 года предпочитали покупать отечественные автомобили Lada, немецкие Volkswagen и корейские Hyundai.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервисов «Сберавто» и 2ГИС. Агентство отмечает, что предпочтения жителей мегаполисов отличаются от региона к региону.

Так, в Москве больше всего было куплено автомобилей Volkswagen Polo и Volkswagen Tiguan, Kia Rio и Hyundai Creta. Жители Санкт-Петербурга чаще всего делали выбор в пользу Hyundai Creta и Lada Vesta. Опять же Lada Vesta и Lada 2121 пользовались популярностью у жителей Екатеринбурга.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ford Focus стал самым популярным у россиян автомобилем с пробегом по итогам восьми месяцев 2020 года. Он сумел обойти LADA 2114 (хетчбэк Samara) и стать единоличным лидером вторичного рынка. Отечественная модель авто не попадает в тройку лидеров самых покупаемых подержанных машин второй месяц подряд.