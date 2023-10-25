Названы самые популярные у россиян профессиональные праздники День учителя стал самым популярным у россиян профессиональным праздником

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дни учителя, воспитателя и медицинского работника стали самыми популярными профессиональными праздниками у россиян. Также часто отмечают профессиональные дни строители, железнодорожники, работники торговли, радио и пожарной охраны, юристы и финансисты. К такому выводу пришли аналитики социальной сети «Одноклассники», изучив данные с октября 2022 года по сентябрь 2023 года. Для этого они использовали открытую информацию о том, какие праздники в качестве личных указали в своих профилях пользователи.

Клинический психолог Дарья Яушева пояснила, что профессиональные праздники помогают людям утвердиться в своих достижениях и идентичности. Кроме того, такие дни также являются способом получить одобрение от других за свою деятельность.

Это время, когда можно получить подтверждение и со стороны других. Мы социальны, нам важно не только, чтобы мы сами определили свою идентичность, но и чтобы другие подтвердили ее. Это и ощупывание круга «своих», причем широкого круга «своих», и проверка связей, и их укрепление, — подчеркнула Яушева.

Аналитики ОК отмечают, что в зависимости от города и региона рейтинги профессиональных праздников отличаются. Так, День железнодорожника оказался третьим по популярности в Новосибирске и Хабаровске, а во Владивостоке занял вторую строчку. Реже всего россияне отмечают Дни экономиста, географа и археолога.

Тревел-блогер Евгения Друкер ранее посоветовала отправиться отдыхать на ноябрьские праздники в Казань или Санкт-Петербург. По ее словам, из зарубежных направлений можно рассмотреть Стамбул или Вьетнам.