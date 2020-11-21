Названы самые популярные у россиян междугородние автобусные маршруты

https://static.news.ru/photo/2e37c19a-2cb1-11eb-b642-fa163e074e61_660.jpg Ростов-на-Дону Фото: Alexei Druzhinin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В ноябре россияне, предпочитающие путешествовать автобусом, чаще всего выбирали маршруты из Москвы в Ростов-на-Дону, Новомосковск и Ржев.

Из Северной столицы наибольшим спросом пользуются поездки в Тихвин, Великий Новгород и Смоленск, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные бронирований билетов.

Средняя чек автобусных поездок по всем направлениям составляет 806 рублей. Это на 6% ниже по сравнению с ноябрём 2018 года.

Самое заметное снижение демонстрируют чеки по маршрутам из столицы. Так, из Москвы в Волгоград чек стал дешевле на 51%, в Санкт-Петербург- на 29%, в Ростов-на-Дону — на 11%.

Ранее NEWS.ru писал, что самым популярным местом отдыха в период осенних каникул стал Сочи. На его долю приходится 42% приобретённых на это время железнодорожных и авиабилетов для пассажиров школьного возраста. На втором и третьем местах по востребованности оказались Минеральные Воды и Крым.

Что касается предстоящих новогодних праздников, то одним из самых интересных направлений Ассоциации туроператоров России (АТОР) называют Байкал. Тем, кто предпочитает активный отдых рекомендуется посетить Красную Поляну в Сочи, Шерегеш в Кемеровской области или Хибины в Мурманской области, где можно кататься на лыжах в полярную ночь.

Тем, кому захочет погрузиться в новогоднюю атмосферу, следует поехать в Петербург, Вологду, Великий Устюг, Петрозаводск или Тюмень