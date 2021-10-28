Названы самые популярные марки машин у россиян

В новом исследовании сервиса «СберАвто» и медиахолдинга Rambler&Co сказано, что большинство россиян предпочитает выбирать автомобиль самостоятельно, отдавая предпочтения немецким и японским маркам. При этом каждый шестой автомобилист в России обращается за помощью к друзьям. Об этом сообщают РИА Новости.

Что касается типичного автомобилиста образца 2021 года, то он предпочитает изучать и проверять доступные автомобили самостоятельно (70%) или пользуется онлайн-сервисами для покупки авто и помощью специалистов по подбору (15%), — сказано в исследовании.

Помимо немецких и японских автомобилей, россияне предпочитают покупать авто корейского, российского и французского производства. Что касается ценовой категории, то большинство опрошенных попадает в категорию до одного миллиона рублей.

Другой опрос издания «Авто.ру» ранее показал, что подержанная иномарка с механической коробкой передач идеально подойдет в качестве первого автомобиля для начинающего водителя. Меньше всего молодым водителям рекомендуют приобретать новые автомобили.

При этом лишь 12% участников опроса заявили, что новый автомобиль подойдёт в качестве первого личного транспорта. Преобладающее большинство (67%) отметило, что первой машиной должна быть именно иномарка, а не отечественная модель. По мнению респондентов, таких автомобилей в хорошем состоянии больше.