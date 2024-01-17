Названы самые интересные и популярные модели ушедшей эпохи Nokia IT-эксперт Геллер: Nokia 3310 стала самой популярной моделью бренда

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Nokia 3310

Одной из популярнейших моделей Nokia среди линейки ушедшей эпохи является 3310, заявил в разговоре с NEWS.ru IT-эксперт Артем Геллер. Он отметил, что данная модель запомнилась своей «неубиваемостью» и была самой массовой.

Выход практически всех моделей Nokia становился событием. Если называть самые знаковые, интересные и популярные, то нельзя не вспомнить «неубиваемую» Nokia 3310 — самая массовая и популярная модель Nokia, телефон-помаду Nokia 7280, вся серия 88, люксовая, интересными были 7210, 6230, 3220, 6300 и, конечно, 8110 — из «Матрицы», — заявил Геллер.

Эксперт также упомянул модель 7610, внешние черты которой отличались скошенными углами. Отдельного внимания, отмечает Геллер, заслуживает улучшенное, глубокое звучание, которое предлагали телефоны серии XpressMusic, в частности модель 5800. Интересный модельный ряд также демонстрировали линейки Lumia и N-series, заключил он.

Компания HMD Global, которая в 2016 году выкупила у Microsoft мобильное подразделение Nokia, объявила, что новые телефоны, смартфоны и планшеты под именем бренда выходить не будут. При этом с февраля сайт nokia.com прекратит существование, а переход по этому домену будет перенаправлять пользователей на сайт HMD. На нем будут продаваться устройства под собственным брендом компании, а также девайсы с логотипом Nokia, пока в 2026 году имеющиеся партии последних не исчезнут из продажи окончательно.

Ранее Геллер рассказал, чем компания Nokia в свое время смогла завоевать весь рынок мобильных устройств. В числе главных преимуществ он назвал качество сборки и интересный дизайн.