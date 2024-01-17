IT-эксперт объяснил, чем Nokia завоевала в свое время весь рынок телефонов IT-эксперт Геллер: Nokia завоевала весь мир благодаря дизайну и качеству сборки

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Компания Nokia в свое время завоевала весь рынок мобильных устройств благодаря качеству сборки и интересному дизайну, рассказал NEWS.ru IT-эксперт Артем Геллер. Таким образом он прокомментировал публикацию портала ITHome о планах HMD Global прекратить выпуск гаджетов под брендом Nokia.

Это грустно, Nokia для индустрии очень много сделала в свое время. Сейчас от компании практически ничего нового не выходит, по крайней мере для массового сегмента. Nokia найдет чем себя занять, она не только мобильные устройства выпускала. Nokia в свое время завоевала мир подходом к маркетингу, качеством сборки, модельным рядом, прекрасным, необычным, но приятным дизайном, удобством — они разрабатывали телефоны для разной аудитории и понимали ее, — сказал Геллер.

Ранее аналитическая фирма IDC сообщила, что компания Apple стала крупнейшим производителем смартфонов в 2023 году. По информации экспертов, американская корпорация поставила на рынок 234,6 млн гаджетов, обогнав при этом своего главного конкурента — Samsung. Это первый раз, когда Apple смогла превзойти южнокорейскую компанию в натуральном выражении.

По итогам прошлого года доля Apple увеличилась на 1,3% и составила 20,1%. На второй строчке расположился бренд Samsung, доля которого зафиксировалась на уровне 19,4%. Тройку лидеров замыкает китайский вендор Xiaomi с показателем 12,7%.