Apple впервые обогнала своего главного конкурента по продажам смартфонов IDC: Apple впервые обошла Samsung по продажам смартфонов

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Компания Apple стала крупнейшим производителем смартфонов в 2023 году, говорится в отчете аналитической фирмы IDC. По информации экспертов, американская корпорация поставила на рынок 234,6 млн гаджетов, обогнав при этом своего главного конкурента — Samsung. Это первый раз, когда Apple смогла превзойти южнокорейскую компанию в натуральном выражении.

По итогам прошлого года доля Apple увеличилась на 1,3% и составила 20,1%. На второй строчке расположился бренд Samsung, доля которого зафиксировалась на уровне 19,4%. Тройку лидеров замыкает китайский вендор Xiaomi с показателем 12,7%.

Директор по исследованиям международной команды IDC Набила Попал заявил, что успех Apple можно объяснить ростом количества премиум-устройств, на которые приходится более 20% рынка. По его словам, изменения в рейтинге еще раз подчеркивают напряженность конкуренции на рынке смартфонов.

Продолжающийся успех и устойчивость Apple во многом обусловлены тенденцией роста числа устройств премиум-класса, на которые сейчас приходится более 20% рынка, чему способствуют агрессивные предложения по обмену и планы беспроцентного финансирования, — объяснил Попал

Ранее сообщалось, что Microsoft обошла Apple в рейтинге самых дорогих компаний мира. Производитель iPhone потерял лидерство впервые с 2021 года из-за падения стоимости акций на фоне растущих опасений по поводу спроса.