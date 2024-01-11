Apple потеряла лидерство в рейтинге самых ценных компаний Microsoft обогнала Apple в рейтинге самых ценных компаний мира

Фото: Jan Huebner/Blatterspiel/Global Look Press

Американская корпорация Microsoft обошла Apple в рейтинге самых дорогих компаний мира, сообщает Reuters. Производитель iPhone потерял лидерство впервые с 2021 года из-за падения стоимости акций на фоне растущих опасений по поводу спроса.

Так, акции Microsoft выросли на 2% и составили $2,903 трлн. Тем временем рыночная стоимость Apple остановилась на отметке в $2,871 из-за падения акций на 0,9%. Отмечается, что одни из самых крупных компаний мира годами боролись за первое место в рейтинге самых дорогих фирм.

То, что Microsoft обогнала Apple, было неизбежно, поскольку Microsoft растет быстрее и может извлечь больше пользы из революции искусственного интеллекта, — заявил аналитик Гил Луирия.

Ранее сообщалось, что акции Apple упали до минимума после того, как Barclays снизил рейтинг ценных бумаг этой компании. Ухудшение прогноза связывают с возможным ослаблением спроса на ее продукцию от iPhone до Mac в 2024 году. Ожидается, что продажи гаджетов в праздничном квартале будут ниже планового уровня. Помимо этого, у руководства компании вызывает беспокойство ее позиция на рынке в Китае после восстановления местного конкурента Huawei.