Акции Apple обвалились после понижения рейтинга

Фото: Stanislav Kogiku/Keystone Press Agency/Global Look Press

Акции Apple упали на 3% до минимума за семь недель после того, как Barclays снизил рейтинг ценных бумаг этой компании, передает Reuters. Отмечается, что ухудшение прогноза связано с возможным ослаблением спроса на ее продукцию от iPhone до Mac в 2024 году.

Apple столкнулась с замедлением спроса с начала прошлого года. Ожидается, что продажи в праздничном квартале будут ниже планового уровня. Также вызывает беспокойство ее позиция на рынке в Китае после восстановления местного конкурента Huawei.

«iPhone 15 показал себя слабо, и мы ожидаем, что iPhone 16 будет иметь те же тенденции», — отметил аналитик Barclays Тим Лонг в своем обзоре для клиентов, указывая на слабость на китайском рынке и недостаток спроса на развитых рынках.

Как сообщалось ранее, Роспатент начал рассматривать спор между Apple и российским предпринимателем Арташесом Икономовым об аннулировании патента на телефон с экстренной связью. Итог спора может повлиять на исход судебного дела, в котором от американской компании требуют 295 млрд рублей.

В сентябре «Ведомости» писали, что работникам Минобрнауки запретили пользоваться iPhone и другой техникой компании Apple в служебных целях. Уточняется, что ограничения были введены еще летом 2023 года. Каждый сотрудник ведомства должен был ознакомиться с соответствующим указом под расписку. Запрет касается гражданских служащих.