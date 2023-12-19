Роспатент начал рассматривать спор против Apple с исходом в 295 млрд рублей Роспатент начал рассматривать спор между бизнесменом Икономовым и Apple

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Роспатент начал рассматривать спор между московским предпринимателем Арташесом Икономовым и компанией Apple об аннулировании патента на телефон с экстренной связью, сообщает РБК. Итог спора может повлиять на исход судебного дела, в котором от американской компании требуют 295 млрд рублей.

Коллегия Палаты по патентным спорам приступила к рассмотрению дела российской «дочки» Apple — «Эппл Рус». Apple требует признать патент недействительным, настаивая, что он дублирует международные патенты американской компании. Икономов настаивает, что получил патент на модель еще в 2013 году. Суды по этому вопросу между компанией и бизнесменом идут с 2019 года.

Ранее сообщалось, что Центральный банк России с 25 декабря запрещает сотрудникам использование телефонов и планшетов Apple в служебных целях, а также исключит их закупку для своих нужд. Соответствующее распоряжение было подписано главой регулятора Эльвирой Набиуллиной.

Минцифры также запретило своим сотрудникам использовать мобильные устройства от Apple. Как уточнил глава ведомства Максут Шадаев, для решения личных вопросов использовать девайсы этой компании можно, однако запрещается их использовать для доступа к рабочей почте и документообороту. Сотрудникам Минобрнауки тоже запретили пользоваться iPhone и другой техникой компании Apple в служебных целях.