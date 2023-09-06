Работникам Минобрнауки запретили пользоваться техникой Apple Минобрнауки запретило сотрудникам пользоваться техникой Apple в служебных целях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работникам Минобрнауки запретили пользоваться iPhone и другой техникой компании Apple в служебных целях, сообщают «Ведомости» со ссылкой на соответствующий документ. Уточняется, что ограничения были введены еще летом 2023 года. Каждый сотрудник ведомства должен был ознакомиться с документом под расписку. Запрет касается гражданских служащих.

Руководителям подведомственных министерству организаций обеспечить исполнение настоящего приказа и ознакомление работников с настоящим приказом под подпись. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой, — говорится в документе, который был подписан главой Минобрнауки Валерием Фальковым.

При этом отмечается, что приказ не определяет наказание за нарушение запрета на использование техники Apple.

Ранее Минцифры запретило своим сотрудникам использовать в рабочих целях мобильные устройства от Apple. Как уточнил глава ведомства Максут Шадаев, в личных целях использовать девайсы от Apple можно, однако запрещается их использовать для доступа к рабочей почте и документообороту.

До этого холдинг «Российские железные дороги» также ввел запрет на использование мобильных устройств от Apple в рабочих целях. О причинах соответствующего решения руководства компании не уточняется. До этого аналогичное решение приняла Федеральная налоговая служба, а также Министерство культуры России. В ведомстве отметили, что его сотрудники уже приобрели новые смартфоны за свой счет.