Названы российские продукты, которые из-за жары будут в дефиците

На 20% может упасть урожайность на российских полях из-за климата к 2040 году, предупреждают эксперты. Они уверены, что власти уже сейчас должны принять меры во избежание последствий для сельского хозяйства из-за изменений климата.
Новые угрозы перед миром обозначили и специалисты ООН: они уверены, что глобальное потепление станет причиной серьёзного дефицита еды во всём мире и проблем в сельском хозяйстве.
Российские экологи
Несмотря на то что с 1990-х урожайность растёт, проблем климатического характера слишком много. Директор Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов НИУ ВШЭ Георгий Сафонов напомнил, что в 2010 и 2012 годах засуха уничтожила 33 и 25% урожая зерна соответственно.
Конечно, в большей степени засуха бьёт по Азии и Африке, но и российский юг страдает не меньше. По словам директора программы WWF России «Климат и энергетика» Алексея Кокорина, чаще всего она приходит в Нижнее Поволжье. Для решения проблемы он предлагает использовать новые культуры.
Ранее NEWS.ru писал, что президент США Джо Байден пригласил российского президента Владимира Путина на переговоры по климату.