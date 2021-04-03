Названы российские продукты, которые из-за жары будут в дефиците

https://static.news.ru/photo/53c7f76c-68fe-11ea-a3e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: МУЛЬЧЕР ЦФО/vk.com

На 20% может упасть урожайность на российских полях из-за климата к 2040 году, предупреждают эксперты. Они уверены, что власти уже сейчас должны принять меры во избежание последствий для сельского хозяйства из-за изменений климата.

Новые угрозы перед миром обозначили и специалисты ООН: они уверены, что глобальное потепление станет причиной серьёзного дефицита еды во всём мире и проблем в сельском хозяйстве.

Российские экологи рассказали «Газете.Ru», что усилия, которые сегодня оказывает правительство, включая новые технологии и генную инженерию, «уже не компенсируют потери от участившихся засух и других климатических явлений».

Несмотря на то что с 1990-х урожайность растёт, проблем климатического характера слишком много. Директор Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов НИУ ВШЭ Георгий Сафонов напомнил, что в 2010 и 2012 годах засуха уничтожила 33 и 25% урожая зерна соответственно.

Конечно, в большей степени засуха бьёт по Азии и Африке, но и российский юг страдает не меньше. По словам директора программы WWF России «Климат и энергетика» Алексея Кокорина, чаще всего она приходит в Нижнее Поволжье. Для решения проблемы он предлагает использовать новые культуры.

Ранее NEWS.ru писал, что президент США Джо Байден пригласил российского президента Владимира Путина на переговоры по климату.