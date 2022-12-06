Названы регионы с самым наркозависимым населением Нарколог Исаев: больше всего наркозависимых в Хакасии, Удмуртии и Камчатском крае

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Наркомания и алкоголизм наиболее распространены в Хакасии, Камчатском крае, Удмуртии и Сахалинской области, рассказал Lenta.ru нарколог Руслан Исаев. По его словам, на распространение зависимостей в этих регионах влияет то, что население занято на тяжелых работах в условиях неблагоприятного климата, в частности, многие работают вахтовым методом на предприятиях, связанных с добычей природных ресурсов. Эксперт отметил, что география распространения зависимостей в России является стабильной и практически не меняется.

Многие сотрудники работают вахтовым методом, преобладают мужчины. Именно такой образ жизни провоцирует фактор злоупотребления различными веществами и развития вредных привычек, — пояснил Исаев.

Врач рассказал, что наркомания и алкоголизм менее всего распространены в Чечне, Дагестане и Ингушетии. Он отметил, что эти регионы стабильно занимают лидирующие позиции в рейтинге из-за религиозных традиций и благоприятного климата. При этом эксперт уточнил, что переезд жителей этих регионов в области, где наркомания более распространена, может спровоцировать злоупотребление психоактивными веществами.

В Госдуме ранее приняли в первом чтении законопроект, направленный на разделение понятия медицинской и социальной реабилитации больных наркоманией. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев также предложил внести в закон поправку, которая отменит обязательное прохождение медицинской реабилитации перед получением социальной. Парламентарий уверен, что в противном случае наркомана можно оттолкнуть, так как не все из них готовы ложиться в больницу.