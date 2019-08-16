https://static.news.ru/photo/3c1774ac-c076-11e9-abe6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Emil Janssen/imago-images.de/Global Look Press

Эксперты назвали продукты, которые вызывают преждевременное старение кожи. Такими продуктами, по мнению специалистов, считаются сахар, алкоголь, попкорн, кофе, лакомства из кукурузы и продукты из переработанного мяса.

В частности, сахар замедляет выработку коллагена, обеспечивающего упругость кожи, сообщает « Российская газета ».

Кофе обезвоживает организм, что способствует появлению морщин и микротрещин, — отмечают специалисты.

Алкоголь приводит к выступанию кровеносных сосудов и появлению припухлостей, а содержащие кукурузу продукты нарушают баланс омега-3 и омега-6.

Ранее News.ru сообщал, что известный врач Александр Мясников, участник телепрограммы «О самом главном», развеял мифы о болезнях суставов и методах сохранения их здоровыми. По его словам, проблемы с суставами ассоциируются со старением, но они возникают и развиваются в течение многих лет. Медик развеял миф о том, что соль оказывает на суставы разрушительное влияние, а холодец, например, наоборот, обеспечивает их коллагеном и другими ценными веществами.