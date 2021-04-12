Названы привычки, мешающие человеку стать богатым

https://static.news.ru/photo/bb9792a2-eef6-11ea-989e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отношение к собственной жизни и к деньгам, а не их наличие и количеств, влияет на состояние богатства и бедности. Об этом рассказал психолог Дмитрий Синарев.

В интервью агентству «Прайм» психолог пояснил , что часто люди, живущие в достатке, чувствуют себя бедными, испытывая непрекращающееся чувство неудовлетворённости жизнью.

Им свойственно постоянно сравнивать себя с кем-то, у кого чего-либо больше: красивее жена, круче машина, престижнее должность, выше рост и так далее, — отметил Синарев.

Психолог советует таким людям ценить то, что у них уже есть.

Кроме того эксперт рассказал, что существуют так называемые «диванные завистники», которые никогда не переходят от слов к действиям и всегда предпочитают оставаться в образе жертвы.

При этом деньги, по мнению психолога. представляют материальный эквивалент энергии, которую человек тратит на жизнеобеспечение.

Наше общение с миром — это во многом отдача своих знаний, умений, душевных сил. Помимо моральных, эмоциональных форм поощрения, мы получаем в ответ и денежные средства. И надо понимать, что для нас является наиболее важным, — резюмирует Синарев.

Ранее финансовый советник консалтинговой компании «Богатство» Владимир Верещак заявил, что начинающим инвесторам важно не совершать ошибок. По его словам, не следует забирать из портфеля больше, чем удалось заработать, и не надо складывать все средства в одну корзину. Об этом писал NEWS.ru.