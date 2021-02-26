Финансист объяснил, как обеспечить доход без глупых ошибок

https://static.news.ru/photo/4c484506-7892-11eb-a857-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Финансовый советник консалтинговой компании «Богатство» Владимир Верещак заявил, что начинающим инвесторам важно не совершать ошибок. По его словам, не следует забирать из портфеля больше, чем удалось заработать, и не надо складывать все средства в одну корзину.

Классический пример — банковский вклад. Положили 10 млн рублей под 5% годовых. Заработали 500 тысяч рублей, сняли и потратили. Так делать нельзя. Если инфляция за период была, скажем, 3%, снять со счета можно только 200 тыс. рублей, — пояснил Верещак в беседе с агентством ПРАЙМ.

Эксперт добавил, что названное им правило работает и для инвестиций в недвижимость, например, при сдаче квартиры в аренду. Таким же остаётся подход, и когда пассивный доход связан с фондовым рынком. Тут необходимо следить за валютными курсами, волатильностью рынка, помнить о комиссиях и налогах.

Инфляционные издержки будут всегда, поэтому защищать свой пассивный доход следует, переводя часть средств в доллары США, евро и другие выгодные валюты, подчеркнул эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что для того чтобы семья не оказалась в кризисной финансовой ситуации, нужно иметь «подушку безопасности». Именно с неё надо начинать копить деньги, считают эксперты. Все остальные финансовые цели — такие как будущие пенсии или инвестиции — должны уйти на второй план. Есть общепринятые нормы — у человека в запасе должно быть от трёх до шести месячных заработных плат, чтобы в случае болезни или потери работы он мог на них жить.