31 марта 2026 в 11:18

Аналитик оценил ущерб от блокады Ормузского пролива для нефтяного рынка

Bloomberg: одна неделя простоя в Ормузском проливе стоит рынку 100 млн баррелей

Каждая неделя блокады Ормузского пролива обходится для мирового нефтяного рынка колоссальными потерями — дефицит составляет порядка 100 млн баррелей, сообщил в интервью Bloomberg почетный председатель компании FGE NexantECA Ферейдун Фешараки. Он не исключил, что марка Brent в обозримом будущем может подорожать до $150 (12,2 тыс. рублей) за баррель.

В прошлом году через этот стратегический ближневосточный маршрут прошла треть всей мировой торговли нефтью. Фешараки предупредил, что затяжная блокировка пролива властями Ирана может нанести энергорынку астрономический ущерб. Каждый месяц нарушения судоходства, по его словам, будет приводить к нехватке уже 400 млн баррелей. Согласно прогнозу, в случае продолжения ракетных ударов по инфраструктуре стран Персидского залива и долгой блокировке пролива котировки способны взлететь до $200 (16,3 тыс. рублей).

Ранее стало известно, что комитет по национальной безопасности и международной политике Меджлиса Ирана утвердил план по Ормузскому проливу. Он включает взимание пошлин на проход судов. Новый план также предполагает запрет на проход судов, связанных с США и Израилем.

нефть
Ормузский пролив
Иран
котировки
рынки
Ближний Восток
