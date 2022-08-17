Названы привычки, которые провоцируют преждевременную смерть Диетолог Ларс Тор Фаднес назвал привычку, которая провоцирует преждевременную смерть

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Учёные из нескольких стран рассказали порталу Eat This, Not That!, что существуют несколько вредных привычек, которые являются причиной преждевременной смерти. Так, например, негативно на здоровье человека влияет курение, употребление алкоголя, а также отсутствие полноценного сна. Норвежская исследовательница Трине Мохолд при этом отметила, что малоподвижный образ жизни может привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

Сокращение употребления спиртного не только снизит риск заболеваний сердца, но и продлит жизнь и сохранит здоровье, — заявила научный сотрудник Австралийского университета Анжела Вуд.

Американский психолог Мишель Дреруп в свою очередь добавила, что сон является ключевым аспектом восстановления организма. По этой причине не стоит пренебрегать ночным отдыхом.

Гастроэнтеролог Шота Каландия ранее заявил, что белый налёт на языке может указывать на грибковую инфекцию или заболевания органов пищеварения. По словам эксперта, появлению налёта может предшествовать употребление продуктов, богатых насыщенными жирными кислотами и холестерином. Он добавил, что белый налёт может также свидетельствовать о развитии кандидоза (молочницы) полости рта. Специалист при этом отметил, что данный симптом может указывать на заболевание органов пищеварения (гастрита, язвенной болезни, панкреатита).