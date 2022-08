Учёные из нескольких стран рассказали порталу Eat This, Not That!, что существуют несколько вредных привычек, которые являются причиной преждевременной смерти. Так, например, негативно на здоровье человека влияет курение, употребление алкоголя, а также отсутствие полноценного сна. Норвежская исследовательница Трине Мохолд при этом отметила, что малоподвижный образ жизни может привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы.