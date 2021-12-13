Названы причины принятия ГОСТа о срочном захоронении

Национальный стандарт «Срочное захоронение трупов в мирное и военное время», вступающий в действие 1 февраля 2022 года, принят в расчёте на боевые действия, считает военный эксперт Александр Гольц. В свою очередь, политолог Юлий Нисневич возразил, что проект может просто закрывать существующие недоработки в законодательстве и быть связан с уже прошедшими войнами, передают «Новые Известия».

Ясно, что никакая реальная война никому не нужна. В большей степени, это похоже на игру мускулами. Я не уверен в алармистских идеях о том, что кто-то к чему-то готовится. Если бы что-то серьёзное готовилось, это было бы немного по-другому сконструировано, — сказал Нисневич.

Он добавил, что ГОСТ вряд ли связан с сегодняшней ситуацией. По мнению Нисневича, массовое захоронение неопознанных погибших, как бывало когда-то, сейчас в России и Европе невозможно.

И напротив, генерал-полковник в отставке, бывший начальник Главного управления международного военного сотрудничества МО РФ Леонид Ивашов видит в принятии ГОСТа именно военную направленность.

Если мы говорим о массовых захоронениях, российская сторона в этом активно участвует, готовится война с Украиной. Ни украинскому народу, ни российскому народу безусловно эта война не нужна. Я не исключаю, что именно Россия инициирует эту войну. Мы видим нагнетание. К этой войне давно готовятся. Все ток-шоу последних лет настраивают наше население против украинцев. На украинской стороне делается всё наоборот. Кто здесь выгодополучатель? Естественно, выгодополучателями будут американцы, — утверждает он.

Сообщается, что журналисты обратились за комментариями в Росстандарт, им пообещали оперативный ответ, но по окончании сроков так его и не дали.

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