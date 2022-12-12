Названы причины отсутствия у женщин оргазма Гинеколог Вавилонская: стресс и негативный опыт могут привести к проблемам с оргазмом у женщин

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Женщины могут временно потерять способность испытывать оргазм из-за гормональных нарушений, беременности, послеродового периода и менопаузы, а также из-за психосоматических нарушений, рассказала Lenta.ru акушер-гинеколог Эстер Вавилонская. Она пояснила, что на развитие данного симптома может влиять стресс и негативный сексуальный опыт. По словам врача, давление общественного мнения и социальных норм может привести к развитию комплексов у женщины.

Социальные нормы и стереотипы способны наложить серьезный отпечаток на сексуальную жизнь женщины. Под влиянием общественного мнения она закрывается, что делает восприятие сексуальных отношений иным: появляется стеснение, комплексы, которые берут корни в детстве, воспитании, первом негативном сексуальном опыте. Проработать негативные установки помогает терапия, — рассказала Вавилонская.

Врач также отметила, что проблемы с достижением оргазма могут наблюдаться из-за фригидности — неспособности к сексуальному возбуждению из-за отсутствия чувствительности. Она уточнила, что такое расстройство может наблюдаться с самого начала половой жизни либо в некоторые периоды. Женщине также может быть тяжело получить удовольствие из-за отсутствия эмоциональной близости с партнером.

Кроме того, трудности с достижением оргазма могут возникнуть из-за недержание мочи, синдрома релаксированного влагалища и аномального развития половых органов, добавила гинеколог.

Сексолог Юлия Толмачева ранее рассказала, что некоторые женщины порой делают вид, что получили оргазм, в результате их мужчины могут десятилетиями верить, что их любимая испытала неземное удовольствие. Такая ситуация может быть связана с тем, что не все мужчины знают признаки оргазма у женщин. Специалист посоветовала парам откровенно поговорить друг с другом на эту тему, раскрыв свои желания.