Названы преимущества снарядов российской РСЗО «Торнадо-С» перед HIMARS РИА Новости: управляемые снаряды РСЗО «Торнадо-С» превосходят боеприпасы HIMARS

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

РСЗО «Торнадо-С»

Управляемые снаряды новейшей российской реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» имеют преимущества перед аналогичными снарядами американских РСЗО HIMARS. Высокая точность и эффективность российского вооружения подтверждена в ходе спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Российскими ракетными войсками и артиллерией успешно применяются управляемые реактивные снаряды РСЗО «Торнадо-С». Они обеспечивают высокую точность и эффективность поражения целей, в частности, при уничтожении боевиков украинских националистических формирований в местах их дислокации и поражении артиллерийских позиций при контрбатарейной борьбе, — пояснил собеседник агентства.

По его словам, российские управляемые снаряды лучше боеприпасов HIMARS и в дальности стрельбы, и в мощности боевой части. Еще одним преимуществом является их точность, у российских образцов круговое вероятное отклонение в среднем не превышает 5–7 метров.

Ранее стало известно, что новые высокоточные управляемые ракеты калибра 300 мм с головкой самонаведения разрабатываются для РСЗО «Торнадо-С». В мае было известно, что ведутся научно-исследовательские работы по этому направлению. Новая ракета получит комбинированную головку самонаведения (ГСН) — впервые для боеприпасов РСЗО.