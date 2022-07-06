Названы правила приготовления полезной окрошки Врач Половодова рассказала про правила приготовления полезной окрошки

Фото: Andrey Turusov/Russian Look/Global Look Press

Замглавврача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Половодова заявила, что для приготовления полезной окрошки, следует использовать варёное мясо курицы или говядины. Она также порекомендовала класть больше зелени, не счищать шкурку с огурцов, а также использовать минимум соли. По мнению эксперта, заправлять окрошку лучше кефиром низкой жирности, таном, айраном, или домашним квасом, пишет URA.RU.

Используйте варёное мясо. Я противник колбасы и обработанного мяса, онкогенность этих продуктов доказана. Поэтому просто отварите немного говядины или курятины. И конечно используйте минимум соли для увеличения пользы этого блюда, — рассказала Половодова.

Специалист добавила, что окрошку следует употреблять комнатной температуры.

Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова ранее рассказала, что самыми опасными летними напитками являются охлаждённый кофе, смузи и молочные коктейли. Эксперт пояснила, что кофе в любом виде может спровоцировать изжогу, а холодные напитки не подходят больным хроническим панкреатитом. Она добавила, что большое потреблении клетчатки вместе со смузи может спровоцировать раздражение кишечника.