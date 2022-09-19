Названы последствия осенней хандры для организма Гастроэнтеролог Маликова рассказала, что осенняя хандра вызывает боли в животе

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Гастроэнтеролог Софья Маликова заявила, что отрицательные эмоции, характерные для осени, вызывают боли и спазмы в кишечнике. Эксперт отметила, что боли могут быть резкими и вызывать беспокойство. На работу желудочно-кишечного тракта также влияет особенность осеннего питания, когда в рационе начинают преобладать овощи и фрукты, либо сырые, либо плохо обработанные и грязные, либо в виде острых закусок, пишет URA.RU.

Все отделы желудочно-кишечного тракта реагируют на отрицательные эмоции пациента в виде спазмов, болей в верхних отделах живота по ходу кишечника. Длительный спазм приводит в дальнейшем к органическим изменениям, способствует развитию эрозий желудка, — рассказала Маликова.

На ЖКТ, по словам врача, также влияет недостаток сна и переедание, которым люди компенсируют недостаток активности в холодное время года.

Диетолог Кристина Плотникова ранее заявила, что бананы улучшают память, повышают иммунитет, выводят продукты распада алкоголя и поднимают настроение. Эксперт добавила, что фрукт содержит большое количество витаминов группы B и C. По словам диетолога, употребление бананов способствует нормализации сердечно-сосудистой системы.