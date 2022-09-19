Раскрыты целебные свойства бананов Диетолог Плотникова: бананы помогут справиться с последствиями употребления алкоголя

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Диетолог Кристина Плотникова заявила, что бананы улучшают память, повышают иммунитет, выводят продукты распада алкоголя и поднимают настроение. Эксперт добавила, что фрукт содержит большое количество витаминов группы B и C. По словам диетолога, употребление бананов способствует нормализации сердечно-сосудистой системы, пишет URA.RU.

В них содержатся фитостеролы, пурины и щавелевая кислота. Кроме того, еще целый витаминно-минеральный комплекс, за счет которого повышается иммунитет, быстро исчезает голод и выводятся из организма продукты распада алкоголя, — поделилась Плотникова.

Она отметила, что употребление четырех бананов в день может полностью покрыть суточную потребность человека в калии и магнии. Из-за наличия триптофана, банан стимулирует выработку серотонина.

Врач-терапевт Ольга Усатова ранее заявила, что орехи, мясо, бобовые, рыба и другие морепродукты имеют высокое содержание триптофана, поэтому помогают человеку хорошо спать. Эксперт пояснила, что из триптофана синтезируется серотонин, который отвечает за бодрость, и мелатонин, который отвечает за продолжительность и качество сна. Врач добавила, что для выработки достаточного количества мелатонина достаточно семи фисташек, или 28 граммов миндаля.