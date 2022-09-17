Названы продукты, заменяющие снотворное Терапевт Усатова заявила, что орехи, мясо, бобовые и рыба заменяют снотворное

Фото: pixabay.com

Врач-терапевт Ольга Усатова заявила, что орехи, мясо, бобовые, рыба и другие морепродукты имеют высокое содержание триптофана, поэтому помогают человеку хорошо спать. Эксперт пояснила, что из триптофана синтезируется серотонин, который отвечает за бодрость, и мелатонин, который отвечает за продолжительность и качество сна. Врач добавила, что для выработки достаточного количества мелатонина достаточно семи фисташек, или 28 граммов миндаля, пишет URA.RU.

Когда наступает темное время, вырабатывается мелатонин, который отвечает за продолжительность сна и его качество. Продукты с высоким содержанием триптофана: кунжут, фисташки, кешью, миндаль и фундук, — рассказала Усатова.

Триптофан в большом содержании также находится в мясе индейки, в рыбе, например, палтусе и лососе, а также в бобовых — в фасоли и чечевице.

Врач-пульмонолог Маринэ Гамбарян ранее заявила, что курение электронных сигарет может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, атипичных пневмоний и появлению опухолей из-за содержания в них синтетического никотина и ароматизаторов. Эксперт добавила, что в США возникла целая эпидемия из-за потребления электронных сигарет.

По ее словам, люди в возрасте 20 лет умирали от неизвестной пневмонии, которую позже связали с вредной привычкой. Специалист отметила, что результаты анализов курильщиков электронных сигарет были схожими с теми, кто заразился коронавирусом.