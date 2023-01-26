Названы последствия неправильного употребления пророщенных семян Нутрициолог Суханова: неправильное употребление пророщенных семян нарушит пищеварение

Неправильное употребление пророщенных семян может привести к проблемам пищеварения, рассказала врач-нутрициолог Елена Суханова. В беседе с «Москвой 24» специалист объяснила, что пищеварительная система может реагировать на пророщенные зерна вздутием, что свидетельствует о проблемах с кишечником. По словам нутрициолога, опаснее всего покупать уже готовый продукт в магазинах: на ростках сложно заметить плесень, которая развивается на белых корешках очень быстро.

Есть специальные зерна, но это больше похоже на маркетинговую уловку. Стоят дороже, но не могут быть лучше тех, что используют для приготовления гарнира, — объяснила Суханова.

Для проращивания специалист посоветовала покупать обычные бобы и семена: легче всего вырастить зеленую чечевицу, маш и гречку. Нутрициолог предупредила, что нут быстро плесневеет, а за ростом очень больших или маленьких семян сложнее следить.

Треть стакана зерен нужно залить водой и прикрыть крышкой, оставив на день при комнатной температуре, объяснила Суханова. Вечером семена пересыпаются в сито, промываются и снова настаиваются одну ночь, после чего утром надо оставить их на некоторое время в банке под крышкой, но без воды, рассказала специалист. Этот алгоритм необходимо повторять, пока не появятся ростки.

Семена могут прорасти за пару суток. Как только ростки достигнут длины семи-восьми миллиметров, их можно использовать в пищу. Продукт надо промыть и убрать в холодильник. Там они могут храниться до четырех-пяти дней, — предупредила Суханова.

Диетолог Елена Соломатина ранее посоветовала женщинам включить в рацион кашу из чечевицы. Врач объяснила, что в ней содержатся фитоэстрогены, препятствующие сердечно-сосудистым заболеваниям, остеопорозу и появлению морщин.