Названа лучшая каша для женского здоровья Диетолог Соломатина посоветовала женщинам включить в рацион кашу из чечевицы

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Каша из чечевицы поможет укрепить женское здоровье, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. В беседе с «Москвой 24» она отметила, что в чечевице содержатся фитоэстрогены, которые препятствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний, остеопороза и появлению морщин. Эксперт рекомендует выбирать красную чечевицу из-за большого содержания антоцианов и биофлавоноидов: они не только защищают клетки от разрушения, но и препятствуют развитию рака.

Чечевица имеет большое количество клетчатки. Она необходима для нормального стула, для корма нашим полезным бактериям, которые отвечают за нормальную работу иммунной и нервной систем, понижают воспаление в организме и выводят излишки холестерина, желчных кислот, сахара, — пояснила эксперт.

Как рассказала специалист, в чечевице также содержатся кальций и магний — благодаря этому укрепляются кости и организм защищен от повышения артериального давления. Для вегетарианцев, по словам врача, чечевица станет хорошей заменой мяса благодаря большому количеству белков. Соломатина советует включить в рацион кашу из этого продукта женщинам в период менопаузы, так как чечевица влияет на состояние нервной системы и даже может успокаивать организм.

Когда начинается менопауза, происходят определенные процессы со стороны нервной системы. Женщина становится более раздражительной, уязвимой. Чечевица эти процессы корректирует и компенсирует. Не дает широко разыграться этим симптомам, — объяснила диетолог.

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