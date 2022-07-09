Названы плюсы отсутствия аппетита в жару Диетолог Гинзбург назвал плюсы отсутствия аппетита в жару

Фото: pixabay

Диетолог Михаил Гинзбург заявил, что отсутствие аппетита в летнюю жару может стать «моментом сезонного детокса, оздоровления», пишет радио Sputnik. Он пояснил, что в этом случае организм «подъедает» лишнее, что накопил за предыдущий период времени. По его словам, этот процесс называется аутофагией. Эксперт указал на то, что при ограниченном питании наступает «момент омоложения».

Считается, что снижение калорийности на какой-то период омолаживает организм, очищает клетки. Этому явлению дали название аутофагия, когда организм как бы «подъедает» то лишнее, что накопил прежде, — рассказал Гинзбург.

Он порекомендовал не заставлять себя есть много, а наоборот пить больше воды и напитков без сахара, а также употреблять больше овощей и зелени.

Уролог-андролог Владимир Степанов ранее заявил, что накипь в чайнике может способствовать образованию камней в почках из-за повышенного количества солей кальция. Эксперт пояснил, что, попадая в желудок, такая вода увеличивает количество солей кальция в организме, а затем запускается процесс камнеобразования в почках. Он добавил, что накипь вредна не только для почек, но и органов желудочно-кишечного тракта.