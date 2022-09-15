Названы отличия маткапитала от субсидии для многодетных семей Субсидию для многодетных семей можно будет потратить только на погашение ипотеки

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Субсидию в 450 тысяч рублей для многодетных семей можно будет потратить только на погашение ипотеки, в отличие от материнского капитала, сообщил «МК-Калининград». Основным различием также является то, что данную выплату могут получить лишь семьи с тремя и более детьми.

Одно из важнейших отличий — материнский капитал индексируется, его можно использовать на разные цели. Выплата для многодетных семей может использоваться только один раз, на один заем. Если сумма задолженности меньше 450 тысяч рублей, то оставшаяся часть льготы сгорает. Субсидию можно использовать, даже если в квартиру уже был вложен материнский капитал, — пояснило издание.

Деньги можно потратить сразу после рождения третьего ребенка, они не выделяются повторно и подходят для оплаты новостроек и вторичного жилья.

В Госдуме РФ ранее предложили сделать выплату по материнскому капиталу бессрочной, а также увеличить выплачиваемую сумму на второго ребенка с 693 до 933 тысяч рублей. В настоящее время программа действует до конца 2026 года. Парламентарии также предложили установить размер выплат за третьего ребенка в сумме 1,399 миллиона рублей. В Госдуме добавили, что России нужно срочно решать демографическую проблему.