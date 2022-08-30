Госдума захотела сделать программу маткапитала бессрочной «Известия»: в России предложили сделать программу материнского капитала бессрочной

Фото: Aleksey Ivanov/Global Look Press

В Госдуме РФ предложили сделать выплату по материнскому капиталу бессрочной, а также увеличить выплачиваемую сумму на второго ребенка с 693 до 933 тысяч рублей, пишут «Известия». В настоящее время программа действует до конца 2026 года. Парламентарии также предложили установить размер выплат за третьего ребенка в сумме 1,399 миллионов рублей.

Согласно прогнозу Росстата, рождаемость будет падать, а темпы роста ожидаемой продолжительности жизни замедлятся. В этом случае общая численность населения снизится со 146,706 млн человек в начале 2020 года до 134,277 млн человек к началу 2036 года, — рассказал изданию глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Политик добавил, что России нужно срочно решать демографическую проблему. Новые меры, по его мнению, повысят рождаемость в стране.

Минтруд ранее предложил отложить переход на новую схему расчёта накопительной пенсии жителям России до 2025 года, следует из проекта ведомства. В министерстве пояснили, что основная причина — колеблющаяся продолжительность жизни граждан из-за пандемии коронавирусной инфекции. Таким образом ведомство хочет избежать резкого изменения продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии для застрахованных лиц, которые выйдут на пенсию в 2023–2024 годах.