Минтруд предложил не менять расчёт накопительной пенсии до 2025 года

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Минтруд предложил отложить переход на новую схему расчёта накопительной пенсии жителям России до 2025 года, следует из проекта ведомства. В министерстве пояснили, что основная причина — колеблющаяся продолжительность жизни граждан из-за пандемии коронавирусной инфекции. Таким образом ведомство хочет избежать резкого изменения продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии для застрахованных лиц, которые выйдут на пенсию в 2023–2024 годах, пишет РБК.

Обозначенные изменения предлагаются в целях недопущения резкого изменения показателя продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии для застрахованных лиц, которые будут обращаться за установлением накопительной пенсии в 2023–2024 годах, — сказано в публикации.

Отмечается, что решение было принято после анализа данных Росстата о численности мужчин и женщин в возрастах, соответственно, 60 и 55 лет и ожидаемой продолжительности их предстоящей жизни.

В России планируют ужесточить правила денежных переводов через соответствующие системы без открытия счета, написало ранее издание «Коммерсант». Инициатором новой поправки в законе выступил Росфинмониторинг. Эксперты раскритиковали подобное решение, так как порог является слишком низким, но при этом «не совсем оправдан». Финансисты отмечают, что порог нужно поднять до 600 тысяч рублей, чтобы не проходить без надобности идентификацию с явкой в офис банка.