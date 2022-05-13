Названы основные нарушения в работе мозга после COVID-19 Психиатр Хайкин назвал основные нарушения в работе мозга после коронавируса

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Врач-психиатр, старший научный сотрудник психоневрологического диспансера Москвы Вадим Хайкин заявил, что через пару месяцев после COVID-19 у пациентов могут развиться три вида нарушений в головном мозге. Эксперт пояснил, что речь идёт о снижении памяти и умственной работоспособности у пожилых людей, о тревожных расстройствах в молодом и среднем возрасте и бессоннице. Он добавил, что в последнем случае нарушению подвержены группы всех возрастов, пишет URA.RU.

Мы наблюдаем когнитивные нарушения, тревожные расстройства, в том числе панические атаки, а также бессонницу, — рассказал Хайкин.

Он призвал людей, у которых проявился один из трёх симптомов, обращаться к психиатру или неврологу.

Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, диетолог Михаил Гинзбург ранее заявил, что синдром раздражённого кишечника может быть одним из симптомов развития у человека опухоли. Эксперт отметил, что подобные симптомы являются признаком более серьёзных заболеваний. Он добавил, что человек ни в коем случае не должен заниматься самолечением в подобных случаях. Он порекомендовал при первом проявлении дискомфорта обратиться к врачу-гастроэнтерологу.