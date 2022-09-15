Названы опасные последствиях чрезмерного употребления ряженки Диетолог Соломатина: чрезмерное употребление ряженки может ускорить старение

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Употребление ряженки в больших количествах может ускорить старение организма, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина «Москве 24». Эксперт отметила, что в процессе приготовления ряженки образуются конечные продукты гликирования, которые могут нанести вред здоровью.

Фактически не очень хорошо начинает работать коллаген, это проявляется морщинами. Это то, что на лице, то, что мы видим. А что внутри, мы не видим. У нас сбиваются обменные процессы. Это раннее старение, морщины и снаружи, и внутри, — отметила Соломатина.

Диетолог сказала, что если употреблять один-два стакана в день, ничего страшного не произойдет, наоборот, организм получит пользу. Вместе с тем Соломатина предупреждает, что есть люди, которым не стоит употреблять ряженку даже в нормальном количестве. Продукт нужно исключить при непереносимости молочного белка и обострении проблем с ЖКТ.

Диетолог Алексей Калинчев ранее сообщил, что для здоровой работы кишечника человеку необходимо принимать на постоянной основе пробиотики, содержащиеся в кисломолочных продуктах, и пребиотики в виде пищевых добавок. Он призвал не путать их с пробиотиками, так как пребиотики, по словам эксперта, способны предотвратить рак толстого кишечника.