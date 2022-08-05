Названы самые полезные продукты для кишечника Диетолог Калинчев рассказал про самые полезные продукты для кишечника

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Диетолог Алексей Калинчев заявил, что для здоровой работы кишечника человеку необходимо принимать на постоянной основе пробиотики, содержащиеся в кисломолочных продуктах, и пребиотики в виде пищевых добавок. Он призвал не путать их с пробиотиками, так как пребиотики, по словам эксперта, способны предотвратить рак толстого кишечника. Он пояснил, что получить пребиотики из обычной пищи не получиться, пишет URA.RU.

Откуда брать пребиотики? Они продаются в аптеках и магазинах, торгующих нутрицевтиками. Это и есть пищевые волокна. Я бы рекомендовал покупать инулин, это полимер Д-фруктозы, специально созданный продукт для таких целей, — поделился Калинчев.

Специалист указал на то, что большинство современных людей страдает от запоров из-за избытка потребляемых мучных изделий. Он призвал соблюдать разумный баланс.

Врач-эндокринолог «Инвитро-Воронеж» Елена Киселёва ранее рассказала, что отёки могут свидетельствовать о варикозной болезни, об одностороннем лимфостазе, а также об опухолях, сдавливающих сосуды. Она призвала людей, которые наблюдают у себя односторонний отёк на теле незамедлительно обратиться к терапевту. По словам эксперта, в этой ситуации необходимо обследовать сосуды нижних конечностей, прежде всего вены, сердце, а также почки.