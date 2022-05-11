Названы опасные последствия раздражённого кишечника Диетолог Гинзбург назвал опасные последствия раздражённого кишечника

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Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, диетолог Михаил Гинзбург заявил, что синдром раздражённого кишечника может быть одним из симптомов развития у человека опухоли. Эксперт отметил, что подобные симптомы являются признаком более серьёзных заболеваний. Он добавил, что человек ни в коем случае не должен заниматься самолечением в подобных случаях, пишет URA.RU.

Под маской всех кишечных болей, поносов может скрываться и какое-то более серьёзное заболевание кишечника, вплоть до опухоли, — поделился Гинзбург.

Он порекомендовал при первом проявлении дискомфорта обратиться к врачу-гастроэнтерологу. Специалист также связал раздражённый кишечник с нехваткой в диете пищевых волокон или кисломолочных продуктов.

Врач-диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, что употребление овощей из семейства крестоцветных в неограниченном количестве для женского организма может быть опасным. Эксперт уточнила, что в семейство крестоцветных входят брокколи, кочанная капуста, репа, редька, хрен, листовая горчица, редис, кресс-салат. По её словам, продукты содержат изотиоцианаты, которые подавляют выработку гормонов и обостряют гипотиреоз.