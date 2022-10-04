Названы неожиданные причины появления акне Причинами появления акне могут стать частый прием душа, дефицит витамина D и грязный воздух

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Частый прием душа, дефицит витамина D и загрязненный воздух могут повысить вероятность появления акне, пишет LIVE24 со ссылкой на издание Big Think. Уточняется, что средства гигиены могут нарушить баланс микрофлоры кожи, но если ее не так часто «беспокоить», то она сама сможет «позаботиться» о себе.

Проведенное в 2016 году исследование показало, что люди, испытывающие проблемы с кожей в виде акне, почти в 2,5 раза чаще страдают от дефицита витамина D, чем люди, у которых нет прыщей, передает издание. Диоксид азота и другие вещества, которые загрязняют атмосферу, по словам ученых, также способствуют обострению воспалительной формы акне.

Ученые также предположили, что от появления акне может избавить регулярная физическая активность — она снижает стресс, а также уменьшает воспаление и увеличивает приток крови к коже.

Дерматовенеролог Екатерина Анчикова ранее заявила, что самыми вредными привычками, пагубно влияющими на кожу, являются курение, злоупотребление алкоголем, нехватка сна, несбалансированное питание и неправильный ежедневный макияж. Эксперт добавила, что отсутствие силы воли и плохая информированность способствуют созданию и доминированию подобных пристрастий в жизни человека, разрушающих внешность.

До этого Анчикова рассказала, что высыпания на лице могут свидетельствовать о серьезных патологических состояниях организма. Она подчеркнула, что прыщи иногда могут сигнализировать об интоксикации и заболеваниях печени, дефиците витаминов, несбалансированном питании и подкожных клещах.