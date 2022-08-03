Дерматолог назвала самые вредные привычки для кожи Дерматолог Анчикова напомнила россиянам о пагубном влиянии курения, плохого сна и макияжа

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Самыми вредными привычками, пагубно влияющими на кожу, являются курение, злоупотребление алкоголем, нехватка сна, несбалансированное питание и неправильный ежедневный макияж, рассказала NEWS.ru дерматовенеролог Екатерина Анчикова. Эксперт добавила, что отсутствие силы воли и плохая информированность способствуют созданию и доминированию подобных пристрастий в жизни человека, разрушающих внешность.

Курение. К сожалению, все больше именно женщин являются заложниками этой привычки. Всему виной мода и стресс, как говорит большинство. Здесь главное — это повреждающий фактор на дыхательную систему, но стоит рассматривать и губительное воздействие на кожу. Никотин разрушает витамин С — структурный компонент целостности сосудистой стенки и антиоксидантных процессов, — подчеркнула собеседница.

Она отметила, что из-за нехватки аскорбиновой кислоты кожа стареет быстрее, становится атоничной и серой с множественными нарушениями пигментации. Специалист также рассказала, что кожа — гормонозависимый орган и если возникает нехватка сна, дисбаланс в этой системе, то может возникнуть абсолютно любое нарушение функций кожи, от воспаления до появления признаков старения.

Алкоголь. Не самый распространенный фактор, но стоит иметь меру. Частые обильные возлияния нарушают работу лимфатической системы и внутренних органов, что отразится на лице в виде стойких отеков и сосудистых проблем на коже. Несбалансированное питание. Здесь все просто. Много и мало — это всегда плохо. Избыток сахара и углеводов приводит к разрушению коллагеновых и эластиновых волокон, в результате появляются морщины, птоз и дряблость, а еще сыпь из-за воспаления сальных желез, — заявила Анчикова.

Говоря о косметике, дерматолог добавила, что неправильный ежедневный макияж нарушает поступление кислорода в ткани и выход на поверхность секрета сальных и потовых желез, в результате чего появляются расширенные поры, акне, купероз и неровный цвет лица.

Ранее Анчикова в разговоре с NEWS.ru назвала беременность, лактацию, онкологические заболевания, острые инфекции, а также непереносимость компонентов препарата с ботулотоксином абсолютными противопоказаниями к введению ботокса. Эксперт также добавила в список обострение тяжелых соматических недугов. К относительным противопоказаниям специалист в области аппаратной косметологии LNC отнесла прием антибактериальных, противовоспалительных, антикоагуляционных препаратов (гепарин, варфарин), нестероидных средств (ацетилсалициловая кислота, ибупрофен), наличие на коже лица признаков воспаления.