Россиянам рассказали, симптомами каких заболеваний являются прыщи на лице Дерматолог Анчикова посоветовала людям с прыщами на лице провериться на клещей и заболевания печени

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Высыпания на лице беспокоят 70-80% людей, почти у всех ассоциации одни — загрязнение кожи или подростковые период, но подобные явление говорят о более серьезных состояниях организма, рассказала NEWS.ru дерматолог Екатерина Анчикова. Медик подчеркнула, что прыщи иногда сигнализируют человеку об интоксикации и заболеваниях печени, дефиците витаминов, несбалансированном питании и подкожных клещах.

Высыпания на лице могут говорить о: синдроме поликистоза яичников, гипотиреозе и новообразования в органах эндокринной системы, интоксикации и заболевании печени, несбалансированном питании и дефиците витаминов и минералов, беременности, пубертате, менопаузе, гиперкератозе, проблемах с ЖКТ, ОРЗ, аллергиях и других недугах, — отметила Анчикова.

Эксперт добавила, что высыпания появляются и на фоне УФ-облучения, неправильного ухода за кожей. Врач подчеркнула, что если человека беспокоят данные явления, то ему лучше обратиться за консультацией к специалисту и не заниматься самолечением. Анчикова также рассказала, что при открытых комедональных акне причиной высыпаний является патогенное воздействие на кожу и сальные железы анаэробных бактерий —Propionbacterium acnes и Malassezia.

Но высыпания могут также иметь и другую очень частую причину появления — это высокий уровень андрогенов. Дело в том, что мужские половые гормоны стимулируют выработку кожного сала, в следствии чего и появляются высыпания на лице. Причем, повышение в крови андрогенов может быть следствие многих заболеваний, среди которых Болезни ЖКТ и нарушения работы почек, печени, эндокринные заболевания, — подытожила Анчикова.

Ранее Анчикова заявила NEWS.ru, медики в последние годы часто сталкиваются со скрытой формой сифилиса без классических проявлений на коже и слизистых, а также признаков поражения внутренних органов и нервной системы при положительных серологических лабораторных тестах. Эксперт подчеркнула, что недуг иногда «маскирует» первичные симптомы под другие болезни, вводя человека в заблуждение. Специалист добавила, что подобные проблемы связанны с половым поведением людей.