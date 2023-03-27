Названы неочевидные симптомы психических расстройств Психиатр Говорин назвал нарушение сна одним из симптомов психического расстройства

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Одним из неочевидных симптомов психического расстройства может оказаться нарушение сна, предупредил заслуженный врач России Николай Говорин. В разговоре с «Радио 1» психиатр пояснил, что обращаться к специалисту следует также в тех случаях, когда человек начинает ощущать тревогу и постоянные перемены настроения. Кроме того, на проблемы с психикой может указывать выполнение последовательности неких действий для успокоения.

Очень часто эти тревожные расстройства являются самыми частыми видами нарушений, которые лишают способности выполнять привычную работу, радоваться жизни, трудиться. Главные симптомы — это нарушение сна, сниженное настроение, тревога, навязчивость, когда человек вынужден выполнять какие-то ритуализированные действия, чтобы снять это напряжение, — предупредил специалист.

По словам Говорина, люди не всегда склонны осознавать, что у них есть психические проблемы. Он пояснил, что это зависит от уровня образования, осведомленности и понимания собственных особенностей.

Клинический психолог Михаил Хорс ранее предупредил, что постоянное ощущение счастья может указывать на наличие психического расстройства. Он отметил, что человек должен испытывать весь эмоциональный спектр. Психически здоровые люди способны переживать любые настроения, а не только положительные.