Названы наиболее востребованные профессии в России

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поручил Минобрнауки и Минтруду обновить перечень наиболее востребованных профессий. Эксперт по подбору персонала Зулия Лоикова в беседе с NEWS.ru рассказала, какие специальности сегодня относятся к таковым, выделив в первую очередь IT-сферу.

Она пояснила, что в настоящее время в стране огромная нехватка разработчиков программного обеспечения, тестировщиков, программных руководителей. В последние два месяца наблюдался отток IT-специалистов. Однако не все из них смогли адаптироваться в новых условиях, у кого-то не совпали ожидания с реальностью, поэтому часть уехавших из России специалистов хотят вернуться.

Ещё одной важной сферой специалист назвала производство. Она отметила, что у России высокая зависимость от азиатских и европейских рынков. Сейчас может возникнуть дефицит специалистов в производственном сегменте, поскольку молодёжь не хочет осваивать входящие в него специальности. Лоикова напомнила, что во времена СССР наличие таких специалистов обеспечивалось государством, которое давало команду вузам на их подготовку и гарантировало их занятость.

Третье важное направление — наука. Всё, что сейчас делается в хаотичном порядке, — это просто затыкание дыр. ВВП не делается рабочими руками, крайне важны те мозги, которые утекают от нас в другие страны, поскольку наука в России не находится в приоритете, — подчеркнула эксперт.

Речь идёт об учёных, изобретателях, без которых нельзя создать ничего нового. Необходимы также инженеры, специалисты по кибербезопасности, управленцы среднего и высшего звена.

Ранее руководитель по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков дал россиянам ряд рекомендаций по смене профессии. Он отметил, что перед приятием решения о переходе в другую сферу следует проконсультироваться о «подводных камнях» с теми, у кого уже есть в ней опыт.