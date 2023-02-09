Названы минусы горящих путевок Эксперт по туризму Бандурин предупредил об ограниченности направлений горящих туров

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Главным минусом приобретения горящих путевок является ограниченность в выборе направлений, предупредил эксперт по туризму Александр Бандурин. Он рассказал Pravda.Ru, что горящие туры относятся к конкретным местам, а все детали поездки уже заранее определены турфирмой.

Единственная базовая проблема таких туров — ограниченность выбора направлений. То есть горящие путевки относятся к конкретным местам, — пояснил эксперт.

Еще один важный недостаток — отсутствие выбора по размещению в отелях и гостиницах. По словам Бандурина, при покупке таких туров у путешественника нет возможности включить в путевку дополнительные услуги.

При этом эксперт по туризму отметил, что среди россиян такой тип поездок остается популярным. Это связано с тем, что горящие путевки стоят дешевле, чем приобретенные заранее.

Они более интересны из-за дешевой стоимости. Для человека, который до последнего не может определиться, где он хочет отдохнуть, подобные туры являются находкой, — заключил Бандурин.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин ранее рассказал, что самым популярным направлением среди россиян для отдыха в февральские выходные оказалось Черноморское побережье. Также пользуются спросом Москва, Подмосковье, Карелия и Санкт-Петербург.